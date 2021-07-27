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الأزمة تشتعل بين البلدين..

روسيا تحتج على اليابان بسبب خطواتها تجاه "جزر الكوريل"

روسيا تحتج على اليابان بسبب خطواتها تجاه
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الروسية،السفير الياباني لدى موسكو.

العالم - العالم

وأفاد بيان للوزارة بأن إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أعرب للسفير الياباني لدى موسكو تويوهيسا كوزوكي، عن احتجاج روسيا الشديد "بسبب الخطوات غير الودية التي اتخذتها طوكيو في الأيام الأخيرة على خلفية مطالبات اليابان الإقليمية من بلادنا"، وفقاً لموقع قناة "آر تي عربية".

وتابع البيان:"نحث بقوة شركاءنا اليابانيين على عدم الانزلاق إلى المسار الهدام في العلاقات الثنائية، والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين حول الوصول بالروابط الروسية اليابانية إلى مستوى جديد نوعياً، عبر التطوير الشامل للتعاون التجاري الاقتصادي، وبناء الثقة في المجال الأمني، وتقارب المواقف في الشؤون الدولية".

وكانت وزارة الخارجية اليابانية استدعت السفير الروسي لدى طوكيو ميخائيل جالوزين للاحتجاج على زيارة قام بها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لإحدى جزر الكوريل.

وتخضع جزر الكوريل للسيطرة الروسية، إلا أن اليابان تؤكد أحقيتها في السيادة عليها.

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