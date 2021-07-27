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احتفاء سعودي بـ'قرارات الرئيس التونسي ضد حزب النهضة'

احتفاء سعودي بـ'قرارات الرئيس التونسي ضد حزب النهضة'
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أبدت صحف وكتاب سعوديون تأييدها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعزل الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، معتبرة ان ذلك سيبعد الاخوان المسلمين عن الحكم في تونس .

العالم-السعودية

وأظهرت عناوين عدد من الصحف في المملكة السعودية، بهجة بما اسمته “إقصاء حركة النهضة من الحكم”.

وكتبت صحيفة “الرياض” السعودية، قائلة إن الشعب التونسي ضاق ذرعاً بصراع الأحزاب وانهيار الدولة، مشيرة إلى ضرورة استكمال مطالب المتظاهرين بحل البرلمان المنتخب.

وعنونت “عكاظ” تغطيتها للشأن التونسي، قائلة “تونس تتطهر من رجس الإخوان”، مؤكدة أن ما حدث ليس انقلابا.

ووصف الأكاديمي السعودي المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “تركي الحمد”، الديمقراطية الموجودة في تونس بـ”الإخوانية”، منتقدا من يطلقون على ما جرى في هذا البلد مصطلح “الانقلاب”.

وقال “الحمد”، في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: سيأتيك من يشجب ما يجري في تونس، ويتحسر على الديموقراطية المغدورة، والانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية، متجاهلا أن تلك كانت ديموقراطية إخوانية، أي مفصلة على مقاس الإخوان”، على حد تعبيره.

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احتفاء سعودي بـ'قرارات الرئيس التونسي ضد حزب النهضة'

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