شاهد..ايران تدشن أكبر مركز طبي للعلاج الأيوني في غرب آسيا

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وأكد علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران، ان ايران الدولة السابعة في العالم التي نجحت في إنشاء مثل هذا المستشفى المجهز تجهيزًا جيدًا، ويساعد في علاج مجموعة واسعة من انواع السرطان.

وقال بهروز ابراهيمي المدير التنفيذي لشركة سابير العالمية:"انجزنا حتى الان نحو خمسة وثمانين بالمئة من عمليات البناء وسيتم افتتاح المستشفى في العام المقبل، واجرينا اختبارا لبعض الأجهزة المهمة في المركز الوطني للعلاج الأيوني بمحافظة البرز".



هناك عدة علاجات للسرطان، بما في ذلك الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي والذي من خلاله تتلف الخلايا السليمة أثناء تدمير الخلايا السرطانية، لكن العلاج الأيوني هو أحدث طريقة تم تطويرها في العالم وتستخدم في ألمانيا والنمسا وإيطاليا.



وأفاد ايراج حريرجي مساعد وزير الصحة الايراني:"يمكن أن يستقبل هذا المستشفى نحو الف واربعمئة مريض سنويًا، ونظرًا لكونه علاجًا مكلفًا فقد ساهمت وزارة الصحة في جعل هذا العلاج جزءًا من التأمين الصحي".



ايران التي تمتلك حاليا نحو 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي، تحرص على تطوير برنامجها النووي فيما يخص العلوم الطبية بما في ذلك رفع مستوى معايير اجهزة الاشعة النووية وزيادة انتاج الادوية والعقاقير المشعة التي تنتج ايران حاليا 40 نوعا منها والتي بدأت عمليات تصديرها الى مختلف بلدان العالم ومنها الاوروبية.

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