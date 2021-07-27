الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد..ايران تدشن أكبر مركز طبي للعلاج الأيوني في غرب آسيا

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قريبا جدا، سيتحول هذا الهيكل الإسمنتي الى أكبر مركز للطب النووي في ايران، والأول من نوعه في غرب آسيا لعلاج الأورام الخبيثة خاصة سرطان الاطفال، المستشفى النووي تم استيراد معداته من شركة نمساوية بتكلفة قدرت ب 200 مليون يورو.

العالم - مراسلون

وأكد علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران، ان ايران الدولة السابعة في العالم التي نجحت في إنشاء مثل هذا المستشفى المجهز تجهيزًا جيدًا، ويساعد في علاج مجموعة واسعة من انواع السرطان.

وقال بهروز ابراهيمي المدير التنفيذي لشركة سابير العالمية:"انجزنا حتى الان نحو خمسة وثمانين بالمئة من عمليات البناء وسيتم افتتاح المستشفى في العام المقبل، واجرينا اختبارا لبعض الأجهزة المهمة في المركز الوطني للعلاج الأيوني بمحافظة البرز".

هناك عدة علاجات للسرطان، بما في ذلك الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي والذي من خلاله تتلف الخلايا السليمة أثناء تدمير الخلايا السرطانية، لكن العلاج الأيوني هو أحدث طريقة تم تطويرها في العالم وتستخدم في ألمانيا والنمسا وإيطاليا.

وأفاد ايراج حريرجي مساعد وزير الصحة الايراني:"يمكن أن يستقبل هذا المستشفى نحو الف واربعمئة مريض سنويًا، ونظرًا لكونه علاجًا مكلفًا فقد ساهمت وزارة الصحة في جعل هذا العلاج جزءًا من التأمين الصحي".

ايران التي تمتلك حاليا نحو 15 نوعا من أجهزة الطرد المركزي، تحرص على تطوير برنامجها النووي فيما يخص العلوم الطبية بما في ذلك رفع مستوى معايير اجهزة الاشعة النووية وزيادة انتاج الادوية والعقاقير المشعة التي تنتج ايران حاليا 40 نوعا منها والتي بدأت عمليات تصديرها الى مختلف بلدان العالم ومنها الاوروبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

فيديو.. أول مشاهد لرصد واعتقال خلية الموساد في ايران

روحاني: تحسين الظروف المعيشية هو محور قراراتنا في اللجنة الاقتصادية

ايران تدشن أكبر مركز طبي للعلاج الايوني في غرب آسيا

استهلاك الكهرباء يبلغ مستویات غير مسبوقة في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع إستقالة "جو بايدن" من منصبه

بالفيديو.. شاهد..ايران تدشن أكبر مركز طبي للعلاج الأيوني في غرب آسيا

السودان.. قاضي محاكمة البشير يطلب تنحيته عن القضية

بالفيديو.. شاهد..الوضع في تونس مفتوح على احتمالات كثيرة رغم الهدوء

كمين يطيح بأبرز قيادي 'داعش' قرب الحدود العراقية السورية

السلطات السورية تحذر من انتشار الحرائق خلال الفترة القادمة