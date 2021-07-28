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أميركا تبقي على نحو 900 عسكري في سوريا

أميركا تبقي على نحو 900 عسكري في سوريا
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستبقي على حوالي 900 عسكري، بينهم عناصر "القبعات الخضراء" لدعم قوات "قسد".

العالم - سوريا

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، قوله: "لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سوريا".

وأضاف المسؤول: "في سوريا ندعم (قوات سوريا الديمقراطية) في قتالها ضد (داعش). وهذا كان ناجحا وهذا ما سنستمر به" حسب زعمه.

ويأتي ذلك على خلفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية أغسطس المقبل، وإعلان واشنطن وبغداد يوم الاثنين عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق مع نهاية العام الجاري.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث عن سعيه لإنهاء "الحروب الأبدية" التي تخوضها الولايات المتحدة.

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