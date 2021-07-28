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الخدعة الدبلوماسية الامريكية.. هل ستنطلي على المقاومة العراقية؟

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تباينت ردود الافعال حول الاعلان عن انهاء المهمة القتالية للقوات الامريكية في العراق، فبينما رحبت بعض القوى السياسية بهذا القرار اكدت المقاومة انها غير معنية بتغيير المسميات وتدرس الرد بشكل موحد عليه.

العالم- خاص بالعالم

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