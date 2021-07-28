القبض على قاتل نجل الناشطة العراقية فاطمة البهادلي

وقالت الخلية في بيان إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من القاء القبض على قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة".



وأضاف، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص وجهود استخبارية مكثفة من محل وقوع الحادث لحين القاء القبض عليه بالتعاون مع الاجهزة الامنية في إقليم كردستان العراق، كما كانت هناك جهود لمحافظ البصرة في المتابعة والتواصل مع الأجهزة الأمنية بخصوص هذا الحادث".

وقبل يومين، افاد مصدر امني انه "تم العثور على جثة علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي رئيسة جمعية الفردوس ضمن قضاء الزبير في البصرة، وذلك بعد يوم من اختفائه"، ويعد علي كريم هو الأبن الثاني الذي تفقده الناشطة البهادلي بعد إغتيال الأول "أحمد"، عام 2019.

وفاطمة البهادلي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في البصرة، وقد أسست جمعية الفردوس التي تعنى بشؤون حماية النساء والفتيات المتضررات من الحروب.