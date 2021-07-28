بدء أكبر عملية عسكرية ضد فلول داعش في جنوب وغرب كركوك من 4 محاور

العالم - العراق



والهدف من العملية، تمشيط حدود الرياض والحويجة وداقوق، حيث تسعى القوات العراقية للوصول إلى عمق المناطق التي تقوم عناصر داعش بهجماتها منها لتقليص حركة داعش والسيطرة على المناطق التي كانت لها تحركات فيها.

وتشارك قوات اللواء 32 التابعة للفرقة الـ8 ضمن القوات العراقية في العملية العسكرية التي تنطلق من 4 محاور، في جنوب وغرب كركوك.



وتتألف القوات المشاركة من كل من، القوات العراقية بلوائين، وفرقة من قوات الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع، وقسم من قوات الحشد الشعبي، والحشد العشائري، المتواجدة في المنطقة.



يتبع..