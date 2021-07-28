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انفو غرافيك

القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف

القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أمريكي نية إدارة الرئيس جو بايدن إبقاء حوالي 900 عسكري في سورية، ما ينافي اعلان الرئيس جو بايدن إنهاءه الحروب الأبدية لقواته خارج الحدود.

العالم - انفو غرافيك

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