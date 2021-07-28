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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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اية الله خامنئي: متى ما تركتم التعويل على الغرب ستمضون قدما وهناك سبل مختلفة
آية الله خامنئي: لا ينبغي اطلاقا ان نرهن خططنا الداخلية ولا ان نواكبها مع الغرب لأنها ستمنى بالفشل حتما وتتلقى ضربة بالتأكيد
آية الله خامنئي: الغربيون لا يقدمون لنا المساعدة وهم يوجهون لنا الضربات متى ما استطاعوا ومتى ما سنح لهم وهذه تجربة مهمة للغاية
آية الله خامنئي: اذا رهنتم اعمالكم بالغرب فستبقون غير موفقين ومتى ما تحركتم دون الوثوق بالغرب فانكم ستنجحون
آية الله خامنئي: متى ما عولتم على الاتفاق مع الغرب او المحادثات معه ومع اميركا فلن تستطيعوا المضي قدما لانهم اعداء ولا يقدمون المساعدة
مقتل شخصين واصابة آخرين جراء تسرب حمض الأسيتيك في مصنع شركة ليوندل باسل الاميركية للكيمياويات في لا بورت بولاية تكساس
رويترز عن الجيش الروسي: مسلحو داعش ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي يستقبل الرئيس روحاني واعضاء الحكومة الثانية عشرة قبل ايام من انتهاء ولايتها
أ ف ب: مقتل خمسة عسكريين ومدني في هجوم لبوكو حرام في الكاميرون
تونس.. رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي يقول إنه سيسلم مهامه لاي شخصية يختارها رئيس البلاد
انفو غرافيك
القوات الامريكية في سورية.. حفظ التواجد واستمرارية الاهداف
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش
نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول أمريكي نية إدارة الرئيس جو بايدن إبقاء حوالي 900 عسكري في سورية، ما ينافي اعلان الرئيس جو بايدن إنهاءه الحروب الأبدية لقواته خارج الحدود.
العالم
-
انفو غرافيك
تصنيف :
أهم الأخبار
سوریا
الأميرکيتان
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
صحيفة بوليتيكو
الرئيس جو بايدن
الحروب الأبدية
التواجد الامريكي في سورية
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الصحافة الايرانية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.