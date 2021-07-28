عمران خان: أمريكا أفسدت الأمر حقاً في أفغانستان!

العالم- باكستان

وجدد عمران خان بأن باكستان ستظل متعهدة بدعم وتسهيل عملية السلام الأفغانية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان في مقابلة مع قناة تلفزيونية أمريكية، وصرح بأن أمريكا فشلت في إيجاد الحل للمشكلة، وأفسدت الأمر حقاً في أفغانستان.

وقال بأن التسوية السياسية عبر الحوار بين الأطراف الأفغانية تعد أفضل خيار، وليس هناك خيار آخر لأن الحل العسكري فشل.

وأوضح رئيس الوزراء عمران خان بأننا نرغب في أن نكون شركاء في السلام، ولكن ليس في الصراع.

وأشار إلى أن أسوأ الوضع في أفغانستان سيكون إذا نشبت الحرب الأهلية، وفي حالة ذلك إن باكستان ستواجه تدفق اللاجئين التي بالفعل تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني على أراضيها.

ورداً على سؤال بشأن تقارير مزعومة تشير إلى دعم باكستان لطالبان أفغان وأن نحو 10 آلاف مقاتلين عبروا الحدود حالياً وصف عمران خان هذه التعليقات غير عادلة للغاية وهراء مطلقاً.

وأشار إلى أن هناك مخيمات للاجئين الأفغانيين على أراضي بلاده و ليست الملاذات الآمنة لطالبان أفغان.

وفي معرض رده على سؤال حول رفضه لسماح أمريكا بإقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي الباكستانية قال عمران خان بأن بلاده تكبدت خسائرة مادية وبشرية ضخمة بسبب مشاركتها في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب.

وتابع بالقول بأننا لن نرغب في أن نكون جزءاً للصراع.