مأساة المعتقلين السياسيين في البحرين

العالم - أبناء الديرة

ويناقش برنامج "أبناء الديرة"، موضوع ما يجري في البحرين على الساحة الداخلية حيث أكد باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان ان الحدث الحقوقي أصبح هو المحرك الأساسي في البحرين، وان أكثر الملفات التي تشهد حراكا في البحرين هو ملف المعتقلين، وخاصة بسبب جائحة كورنا وتردي الأوضاع، وازدياد شكاوى المعتقلين، وبالافادة التي تم تدشينها في المنتدى ومنظمة سلام ليونس الناصري فقد كانت هنالك تفاصيل مروعة جدا عن أوضاع المعتقلين.

وأضاف درويش أن السلطة تشتغل دائما في البحث عن بدائل في تحسين الصورة الحقوقية والسياسية، يعني انه بموازاة ما يجري فان السلطة في البحرين تشتغل في التحضير لخطة وطنية لحقوق الانسان، حيث ذهبت في الاشتغال في هذا الموضوع، دون الادماج الحقيقي والجدّي لمكونات المجتمع البحريني، واليوم الملف الحقوقي يطغى على باقي الملفات في البحرين ويتم التركيز على الملف السياسي من أي وقت مضى، وشدد أن الازمة الحقوقية بسبب طبيعة الانتهاك، وان بوابة الحل تكمن في الحق السياسي.

وكان قد قدم معتقل الرأي يونس الناصري إفادة تفصيلية عمّا حدث في سجن يوم 17 أبريل الماضي، وكيف نفّذت قوات الأمن حفلة تعذيب وحشية بحق السجناء، ثم كيف تواطأت النيابة العامة مع وزارة الداخلية في تلبيس قضية للشباب المعتقلين في هذا السجن، وقد أعدّ هذه الوثيقة كل من منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام للديمقراطية لحقوق الإنسان، اللذين أطلقا هذه الشهادة الهامة للنشر اليوم السبت 17 يوليو 2021.

كما يسلط البرنامج الضوء على الأزمة السياسية في البحرين بتداعياتها الحقوقية طغت على الملف السياسي كما يقول بعض المراقبين لغاية في نفس يعقوب.

كما يلقي البرنامج الضوء على التسجيلات الصوتية التي تتمثل في تهديدات تصل من جهات مجهولة لمواطنين بحرينيين ويتساءل المواطنون هل هذه التسجيلات من منتسبي الاجهزة الأمنية او ربما من اشخاص تحت حمايتهم.

كما يتطرق برنامج "أبناء الديرة"، الى مشكلة المحكوم ابراهيم جعفر المؤمن الذي يواصل اضرابه عن الطعام وبالرغم من تدهور صحته فان إدارة سجن جو المركزي لم تكترث لذلك، وكان المحكوم ابراهيم جعفر المؤمن واصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع، برغم تدهور صحته، و دون اهتمام تأخرت إدارة سجن جو نقله لعيادة السجن لفحصه ولم تلتزم بالإجراءات القانونية والمتبعة في الإضراب حيث فقد المؤمن من وزنه ومستوى السكر 3٪ وتسارع نبضات القلب.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

- باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...