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ما هي أسباب الشعور بالدوخة في فصل الصيف؟

ما هي أسباب الشعور بالدوخة في فصل الصيف؟
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني الكثيرون من بعض الأعراض الصحية السلبية وفي مقدمتها الشعور بالدوخة.

العالم - منوعات

إن أكثر الفئات المعرضة للشعور بهذه المشكلة هم كبار السن، والحوامل، وحديثي الولادة، والأطفال، والمصابين بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والرئة.

ويشير خبراء الصحة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الشعور بالدوخة في الصيف، منها الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية.

وخلال فصل الصيف تتزايد مخاطر الإصابة بالجفاف لأن الجسم يفقد قدرا كبيرا من السوائل عن طريق العرق.

ويعتبر الشعور بالدوخة من الأعراض الشائعة للإصابة بالجفاف، الذي قد ينتج أيضا عن قلة شرب الماء.

من الأسباب الأخرى التي قد تسبب الشعور بالدوخة، البقاء لفترة طويلة في أماكن مغلقة تعاني من سوء التهوية.

التعرض لحرارة الشمس المرتفعة خلال فصل الصيف بشكل مباشر سبب آخر للشعور بالدوخة والإصابة بالحروق وضربة الشمس.

كما أن التواجد في أماكن مزدحمة، كوسائل المواصلات، مع ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي أيضا إلى الشعور بالدوخة والإعياء.

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