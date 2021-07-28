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ايران تفتتح اضخم نفق في منطقة غرب آسيا غدا الخميس

ايران تفتتح اضخم نفق في منطقة غرب آسيا غدا الخميس
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخط السريع طهران – شمال عن افتتاح اضخم نفق في منطقة غرب آسيا غدا الخميس.

العالم- ایران

وأوضح "سعيد شهسواري" في تصريح اليوم الاربعاء، نفق "البرز الشرقي" يبلغ طوله اكثر من 6400 متر ويقع ضمن المرحلة الثانية من الطريق السريع طهران – الشمال. وهو الاكبر في ايران ومنطقة غرب آسيا.

وأشار أن تدشين النقق سيوفر 15 دقيقة من الوقت الزمني عند السفر في الحركة المروریة العادية.

وبيّن شهسواري أن عمليات انشاء النفق واجهت صعوبات ، حيث إن ثمة العديد من البنى بسلسلة جبال البرز (شمال طهران) اضافة الى مناجم الغاز والفحم ومسارات المياه السطحية ولذلك تم استخدام منشآت سلامة خاصة فيه.

وأضاف كما أنه مزود بأنظمة الإنارة والتهوية والاتصال والاطفاء والكاميرات إضافة الى 50 مروحة ضخمة لتهوية النفق بالحالات العادية.

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ايران تفتتح اضخم نفق في منطقة غرب آسيا غدا الخميس