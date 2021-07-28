طالبان تطمئن بكين بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أمن دول الجوار +فيديو

العالم - أفغانستان

على وقع استمرار الاشتباكات وهجمات طالبان المتزامنة في 31 مقاطعة، وما يثيره التقدم الميداني للجماعة والوضع الأمني غير المستقر، من مخاوف لدى دول الجوار، تأتي زيارة ليومين من وفد طالبان بقيادة الملا عبد الغني برادر للصين لتطمئن المسؤولين في بكين أنها لن تسمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدف أمن جيرانها.

وبحسب الجماعة فإن بكين تعهدت بعدم التدخل في الشؤون الأفغانية، وبالمساعدة في حل المشاكل وإرساء السلام.

ومن جهتها تنتظر الصين من الجماعة لعب دور مهم في إنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة بناء البلاد.

في كابول، حض الرئيس الأفغاني أشرف غني المجتمع الدولي على مراجعة رواية طالبان بشأن استعدادها لتبني حل سياسي.

وأوضح أن الحكومة تواجه غزوا غير مسبوق خلال الثلاثين عاما الماضية، مضيفا أن هؤلاء هم ترجمة للعلاقة بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

واقترح غني مراجعة عاجلة للافتراضات والعمليات التي أدت إلى المأزق الحالي في عملية السلام.

وصرح الرئيس الأفغاني قائلا: "إن الهدف من استراتيجيتنا الأمنية قصيرة المدى هو إحداث حالة من الجمود العسكري، مما يظهر لطالبان وأنصارهم ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم من خلال التسوية السياسية."

وتزامنت مواقف غني مع تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الهند من أن أفغانستان ستصبح "دولة منبوذة" في حال سيطرت جماعة طالبان على الحكم بالقوة و"ارتكبت فظائع ضد شعبها".

وأشار إلى أن استيلاء طالبان على السلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعبها ليست الطريقة الصحيحة للحصول على اعتراف دولي.

وتخشى الهند، أيضا، أن توفر عودة طالبان إلى السلطة ملاذا لجماعات معارضة لمصالحها.

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