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مراسل العالم: صدور حكم بالافراج عن الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته

مراسل العالم: صدور حكم بالافراج عن الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم إن محكمة في نيجيريا برأت ساحة الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته من كل التهم الموجهة ضده وأطلقت سراحهما.

العالم- أفريقيا

واعتقل الشيخ الزكزاكي زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، في عام 2015، إثر هجوم وحشي شنته قوات الجيش والشرطة على محل اقامته في ولاية "كادونا" شمال نيجيريا، حيث أسفر هذا الهجوم الوحشي عن استشهاد عدد كبير من انصاره واصابة آخرين. ومن بين الشهداء 6 من أولاد الشيخ. كما تم اعتقال زوجته "زينت ابراهيم".

وخلال الاعتقال تعرض الشيخ الزكزاكي للتعامل القاسي وأصيب بعدة جراح وفقد إحدى عينيه.

الجدير بالذكر، ان الحركة الاسلامية في نيجيريا حركة سلمية تهتم بالتوعية الدينية بين الجماهير، ولم تقم بأي نشاط مسلح ضد الحكومة مطلقا

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