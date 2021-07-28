اندلاع حريق كبير شمال لبنان

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وناشد الاهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران واهمادها، فيما يتولى شبان البلدة الذين تنادوا عبر قرع اجراس الكنائس ورسائل "الواتس أب"، التعامل مع النار بما تيسر لهم من وسائل، لحين وصول سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي توجهت الى المكان.

حيث تابع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب حريق القبيات، وأجرى سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية للمسارعة إلى إخماد الحريق وإنقاذ المواطنين.

كما أجرى دياب اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة بإخماد الحرائق.

كما اتصل بوزير الداخلية محمد فهمي لاعطاء التعليمات الى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

وأفادت ا معلومات صحافية، عن وفاة المتطوع "امين.م" متأثرا بإصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم باهماد النار في بلدة كفرتون - قضاء عكا

واتصل دياب بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق

فتمكنت طوافتان لـ"الجيش اللبناني"، من ابعاد النيران عن محيط المنازل في غابات "المرغان" اعالي بلدة "القبيات"، بعدما تمددت السنة اللهب بسرعة كبيرة الى وادي عودين في بلدة "عندقت" وبلدة "كفرتون" في جبل "اكروم"، حيث تتكثف الجهود الان في محاولة لمنع توغل النيران اكثر، وسط ظروف صعبة يواجهها المتطوعون من ابناء القبيات والعديد من ابناء القرى والبلدات المجاورة.

وافيد بان الصليب الاحمر قد نقل 17 اصابة الى المستشفيات للمعالجة وتم اسعاف 6 حالات على الارض، وهناك 13 سيارة اسعاف تابعة لمراكز الصليب الاحمر متمركزة في 4 نقاط هي: القطلبة ،المرغان، عودين وكفرتون.