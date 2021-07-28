الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحرب على سوريا

إيران وسوريا تتجهان لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2021.07.28 - إستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث تم التأكيد من الطرفين على العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة الحصار الصهيوني أميركي المفروض على شعبي البلدين.

العالم - سوريا

زيارة اقتصادية بجدارة هدفها كسر الحصار الأميركي جمعت الحليفين السوري والإيراني في دمشق، بدأت باستقبال الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الاقتصادي، بما يساعد الشعبين على مواجهة الحرب الاقتصادية، وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وعقد الضيف الإيراني اجتماعا موسعا مع نظيره السوري حمودة الصباغ، حيث أكد الصباغ على متانة العلاقات التي تربط سوريا وإيران المعمدة بدماء الشهداء.

هدف الزيارة وفق الضيف الإيراني تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين الحكومتين، وتمهيد الأرضية أمام رجال الأعمال في القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات التجارية، لمواجهة الضغط الاقتصادي الصهيوأميركي المفروض على شعبي البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري في استقبال الوفد الإيراني، حيث تناقش الطرفان بمواضيع عده، بهدف تطوير العلاقات، ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين إيران وسوريا.

بعد انتهاء الحرب السياسية والعسكرية يعمل الحليفان على تعزيز تنسيقهما من أجل تحقيق نصر على المستوى الاقتصادي بما فيه فائدة الشعبين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حموده صباغ يؤكد على قوة العلاقات السورية الإيرانية

الاسد وقاليباف يؤكدان على فتح افاق جديدة للتعاون بین سوریا وایران

قاليباف: الحروب تغيرت من عسكرية وأمنية إلى اقتصادية واجتماعية

اجتماع بين الناشطين والتجار الايرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

40 شاحنة جنود إريترية تصل مدينة الحمرة الإثيوبية

من طهران: تصدير ايران للنفط من بحر عمان يعزز بعدها الجيوسياسي بالعالم

وزيرا العمل الاردني والعراقي يتفقان على تعزيز التعاون بين بلديهما

الإنسحاب الأميركي من العراق..تعددت التسميات والهدف واحد

بعد صدور حكم ببراءة الشيخ إبراهيم الزكزاكي.. سهيلا الزكزاكي للعالم: نتوقع أن يطلق سراح والدي قريبا

بالصور.. بحيرة في الأرجنتين يتحول لونها إلى الوردي