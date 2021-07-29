الاردن.. اعلان موعد التشغيل الكامل لمعبر جابر

العالم - الاردن

قال وزير الداخليّة الاردني مازن الفرّاية الأربعاء انّه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لمركز حدود جابر في الثامن من تموز، وبعد إجراء الترتيبات الميدانيّة الكاملة مع الجانب السّوري، سيبدأ اعتباراً من صباح الأحد الموافق للأول من آب التشغيل الكامل لمركز حدود جابر.

وستشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:

أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب.

ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه.

ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.

رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً.

خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية مازن الفراية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية، خلال اجتماع على إثر الزيارة الحكومية، مع المعنيين في معبر جابر الحدودي ومحافظ المفرق ياسر العدوان.

وأوضح الفراية أن الأردن على تواصل تام مع الجانب السوري بالأمور اللوجستية، مشيرا إلى وجود تنسيق في حال طرأ أي تغيير في الإجراءات المتبعة إن كان من الجانب الصحي أو الأمني والموافقات من الجانبين.

وكان رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة وجّه وزير الداخلية خلال زيارته إلى مركز حدود جابر، إلى رفع عدد القادمين على منصّة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص خلال أسبوعين، بالإضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيّات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخليّة.

ونوّه إلى دراسة تعميم هذه الإجراءات أيضاً على معبر الكرامة الذي يصل بين الأردن والعراق.