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يريفان تتهم باكو بقصف مواقع على الحدود

يريفان تتهم باكو بقصف مواقع على الحدود
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

اتهمت وزارة الدفاع في أرمينيا، الجانب الأذربيجاني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "في حوالي الساعة 03:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو، لجأت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى إلى الاستفزاز، في منطقة غيغاركونسكي من الحدود الأرمنية- الأذربيجانية".

وذكرت الوزارة، أن القوات الأذربيجانية فتحت النيران من الأسلحة الخفيفة، تجاه المواقع الأرمنية. وشددت الوزارة، على أن القوات الأرمنية تصدت للمعتدين وأجبرتهم على التوقف عن إطلاق النار، وبات الوضع هادئا في المنطقة حاليا.

وفي يوم أمس، أعلنت يريفان عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى نتيجة تبادل إطلاق النار على الحدود، ونوهت بسقوط قتلى من الجانب الأذربيجاني. في وقت سابق، وجهت سلطات أذربيجان، اتهامات إلى أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود المشتركة.

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