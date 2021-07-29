افتتاح مشاريع وطنية في انحاء البلاد تابعة لوزارة الطرق

العالم - ايران

وشملت المشاريع خطوطا حديدية وطرقا سريعة في محافظات يزد (وسط) وفارس (جنوب) وزنجان ( شمال غرب) وقزوين(شمال) واصفهان (وسط) والبرز ومازندران (شمال البلاد).

ومن ابرز هذه المشاريع التي افتتحها الرئيس روحاني عبر آلية الفيديو كونفرانس اطول نفق تحت الجبال في الشرق الاوسط بطول تسعة كيلومترات في الطريق السريع طهران - شمال الذي يربط العاصمة بسواحل بحر قزوين في محافظة مازندران.

كما شملت المشاريع التي تم افتتاحها تزامنا مع عيد الغدير ، تدشين خط السكك الحديدية بين مدينتي يزد واقليد بمسافة 270 كيلومترا ، والخط الحديدي الثاني بين مدينتي زنجان وقزوين ، اضافة الى اكمال مد الخطوط الحديدية بين زاهدان وخاش بطول 155 كم ، وبين تبريز وبستان اباد بطول 41 كم.