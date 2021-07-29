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الفيضانات تشرد الآلاف بمخيمات الروهينغا في بنغلاديش

الفيضانات تشرد الآلاف بمخيمات الروهينغا في بنغلاديش
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

دمرت أيام من هطول الأمطار الغزيرة مخيمات اللاجئين الروهينغا في جنوب بنغلاديش وهدمت مساكن ودفعت الآلاف من الناس للعيش مع عائلاتهم الممتدة أو ملاجئ جماعية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه في غضون 24 ساعة فقط حتى يوم أمس الأربعاء وحده، سقط أكثر من 30 سنتيمترا من الأمطار على المخيمات في منطقة كوكس بازار التي تستضيف أكثر من 800 ألف من الروهينغيا.

وهذه الكمية من المياه هي نحو نصف متوسط هطول الأمطار في شهر يوليو، وقد سقطت في يوم واحد فقط، بينما من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة المقبلة. وتمتد فترة الأمطار الموسمية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقالت المفوضية "مما يزيد الوضع تعقيدا جائحة كوفيد-19. هناك حاليا إغلاق عام صارم استجابة للحالات المتزايدة في جميع أنحاء البلاد"، معربة عن حزنها لمقتل ستة أشخاص في المخيمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، خمسة منهم في انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار، وطفل جرفته مياه الفيضانات.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقلا عن تقارير أولية، إن أكثر من 12 ألف لاجئ تضرروا من الأمطار الغزيرة، بينما تضرر أو دمر ما يقدر بنحو 2500 مأوى، كما تم نقل أكثر من 5000 لاجئ مؤقتا إلى ملاجئ أخرى لكل عائلة أو مرافق مجتمعية.

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