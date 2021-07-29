قناة العالم
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصدر خاص لقناة العالم:طائرتان ذات مروحتين لقوات الاحتلال الامريكي هبطت في القاعدةالاميركية بمدينة الشدادي السورية في الخامسة من صباح امس
مصدر خاص لقناة العالم: تم انزال 15 صاروخا نوع افنجر وصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الثامنة من صباح اليوم الى الحدود العراقية
مراسل العالم: وحدات الجيش السوري تنفذ عملية عسكرية محدودة تستهدف الإرهابيين ممن أفشلوا اتفاق المصالحة في درعا البلد
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: دماء الطفل الشهيد "محمد العلامي" شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال
خلية الإعلام الأمني العراقية تصدر بيانا قالت فيه انها ستفتح تحقيقا بشأن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد
مراسل العالم: مجموعات مسلحة تستهدف بقذائف الهاون ساحة بصرى وحي السحاري بدرعا والجيش السوري يتعامل مع مصادر الاطلاق بالنيران المناسبة
حركة حماس: جرائم كيان الاحتلال ضدّ أهلنا في الضفة لن يوقفها إلّا تصعيد المقاومة
مصدر خاص لقناة العالم: تم انزال 15 صاروخا نوع افنجر وصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الثامنة من صباح اليوم الى الحدود العراقية
مصدر خاص لقناة العالم: المروحيتان الفرنسيتان كان على متنهما جنرال فرنسي مسؤول عن القوات الفرنسية بالمنطقة واربعة آخرين لم يتم التمكن من معرفتهم
مصدر خاص لقناة العالم: عند الساعة السابعة من صباح اليوم هبطت مروحيتان فرنسيتان بمقر القاعدة الامريكية بمدينة الشدادي بريف الحسكة السورية
مصدر خاص لقناة العالم: تم انزال 15 صاروخا نوع افنجر وصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الثامنة من صباح اليوم الى الحدود العراقية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
شاهد.. مشكلة مياه متفاقمة في خوزستان الايرانية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨
مع الحدث
سوريا...والملفات المفتوحة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٠
أهم الأخبار
آية الله خامنئي يحذّر من الثقة بالغرب
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٧
مع الحدث
بيان بايدن – الكاظمي؛ حبر أمريكي علی ورق عراقي ولاغير
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨
مع الحدث
البيان العراقي الأميرکي وإنهاء الوجود العسکري
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مدن نيجيرية تحتفل باطلاق سراح الشيخ الزكزاكي
تعرف على 10 أطعمة للحفاظ على سلامة وصحة رئتيك
تفاصيل مروعة لتعذيب النظام السعودي لزوج ابنة الجبري
قيس سعيد يجتمع بقادة الجيش والاحزاب تجدد رفض قراراته
الرئيس روحاني : عيد الغدير منطلق استمرار الحكومة الاسلامية
سوريا.. إصلاح بئر (شريفة 6) للغاز ووضعه في الإنتاج
مقالات و تحليلات
هل سيضع التحالف الرباعي المشروع الاميركي في مهب الريح؟
لماذا یتم نقل داعش من سوريا وليبيا إلی أفغانستان؟
ماذا سيحدث في الايام المقبلة في لبنان
سد النهضة: قلقٌ مصري - سوداني ومحاولات تجنّب الفيضانات مستمرة
هل سيبقى 'حسين عرنوس' على رأس الحكومة السورية القادمة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.