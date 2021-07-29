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شاهد..الرئيس التونسي يطالب من نهب المال العام لإعادته الى الشعب

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد رجال الاعمال ممن تورطوا في نهب المال العام إلى إعادة هذه الاموال الى الشعب عبر استثمارات، داعيا الى استئناف انتاج مادة الفوسفات بعد اشهر من التوقف، وسط تطمينات بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد.

العالم - مراسلون

أولى الخطوات التي يخطوها الرئيس التونسي بعد تجميد البرلمان واقالة الحكومة فتح ملف ثقيل كملف الاموال المنهوبة في شكل قروض، بلغت 13الف وخمس مائة مليار دينار انتفع بها 460 رجل اعمال، دعاهم الرئيس قيس سعيد الى اعادتها في شكل استثمارات بالمناطق المهمشة.

حركة النهضة التي تحاول استعادة توازنها بعد احداث الايام الماضية، حذرت من انعكاس قرار الرئيس سعيد على الاقتصاد واصفة اياه بالقرار الشعبوي.

الاتحاد العام التونسي للشغل دعا هياكله الى اليقظة حتى لا يتم التلاعب بارشيف المؤسسات العمومية ووثائقها فيما تترقب الطبقة السياسية الخطوات القادمة للرئيس.

استمرار ضبابية الوضع لن تكون لصالح المسار الجديد في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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