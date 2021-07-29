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المالكي ينتقد تدخل بلاسخارت بشؤون الانتخابات في العراق

المالكي ينتقد تدخل بلاسخارت بشؤون الانتخابات في العراق
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

انتقد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، تدخل المبعوثة الاممية في العراق بشؤون الانتخابات.

العالم-العراق

ووجّه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس انتقاداً شديد اللهجة إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت بشأن حديثه حول تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل في البلاد.

وقال المالكي في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "يبدو السيدة بلاسخارت بحاجة إلى معرفة مهمتها ودورها كمسؤولة لبعثة يونامي في العراق".

وأردف بالقول إن "البعثة تتحرك بطلب الحكومة العراقية، ولا صلاحية لها بالتحرك، والتدخل بشؤون الانتخابات إلاّ بما تحتاجه المفوضية"، مضيفا أن "دورها مرفوض في الحديث عن تأجيل الانتخابات".

وأعلنت جبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي يوم 28 من شهر تموز الجاري مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقبل ذلك، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي قد اتخذا موقفا مماثلا.

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