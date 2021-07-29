الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا تعلن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

إيطاليا تعلن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال صندوق Gimbe الإيطالي، الذي يراقب بشكل مستقل الوضع المتعلق بانتشار كوفيد-19، إنه توصل إلى استنتاج يفيد بأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تغطي إيطاليا.

العالم-اوروبا

ووفقا لمعلومات الصندوق، في الفترة من 21 يوليو إلى 27 يوليو، سجلت إيطاليا مرة أخرى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قبل ذلك، وعلى مدى 15 أسبوعا على التوالي، كان هذا المؤشر في البلاد يتراجع.

بالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي تسجيل زيادة بنسبة 64٪ في حالات الإصابة بكوفيد – 19، (31963 مقارنة بـ19390 في الأسبوع السابق).

كما زاد عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في المستشفيات الإيطالية بنسبة 14.5٪. ولكن وسائل الإعلام المحلية، تؤكد أن العبء على المستشفيات الإيطالية لا يزال ضئيلا في الوقت الحالي.

روابط ذات صلة

شبهات فساد تطارد تصدير شحنة نحاس تونسية الى ايطاليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل وصل التحقيق في الإنفجار المروّع لمرفأ بيروت إلى أبواب مسدودة؟

إيطاليا تعلن بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

إنتاج لقاح كورونا الكوبي يبدأ الأسبوع المقبل في إيران

مجهولون يفجرون محطة مياه شرق ليبيا

بالفيديو.. بعد الصدر و الشيوعي.. كتل سياسية جديدة تقاطع الإنتخابات العراقية

بيسكوف يعلق على مناورات الناتو في جورجيا