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بلينكن: التفاوض مع إيران لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية

بلينكن: التفاوض مع إيران لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الموقّع في عام 2015 لايمكن اَنْ تستمرَّ إلى ما لا نهاية.

العالم-الامريكيتان

وشدد بلينكن اليوم الخميس خلال زيارته إلى الكويت، على أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، زعم بلينكن اَنّ بلاده ابدت رغبتها في العودة والالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، مشيراً الى اَنّ واشنطن ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وبلاده تنتظر قرار ايران.

من جهة اخرى، قال مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي إنّ أميركا تريد ارتهان الاتفاق النووي بالقضايا الصاروخية والاقليمية، وتصر على إدراج مطالب تناقض الاتفاق في محادثات فيينا، في خطوة تشير الى عزم واشنطن عرقلةَ إحياء الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي عام الفين وثمانية عشر بشكل احادي.

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