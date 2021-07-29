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شاهد .. سياسي يمني: أمريكا تقف وراء استمرار العدوان على اليمن

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن عبدالملك الحجري أن التصريحات الامريكية الاخيرة حول الاوضاع في اليمن أكدت المؤكدة بأن أمريكا هي من تقف وراء العدوان على اليمن وان استمرار العدوان على اليمن يخدم المشروع الامريكي - الصهيوني.

العالم - خاص العالم

وأضاف الحجري خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية بان التصريحات الامريكية تتنافى مع كل ما يردده المبعوث الامريكي في الملف اليمني حول سعي أمريكا للسلام بينما عمليا وواقعيا أمريكا تدعم التنظيمات الارهابية - التكفيرية في مأرب والبيضاء وفي مختلف الجبهات اليمنية.

وتابع الحجري بانه لدينا قناعه راسخة بأن التصريح الأمريكي الأخير اكد بالفعل على أن المعركة في اليمن هي معركة ضد المشروع الوطني المتمثل في تحالف حركة أنصارالله وحلفائه الذين يناضلون لأجل استقلالية القرار السيادي اليمني وتحقيق اهداف ثورة 21 سبتمبر وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني.

وأكد الحجري على أن الشعب اليمني بات يستوعب حقيقة الدور السلبي لأمريكا ومبعوث الخارجية الامريكية في اليمن والذي يطمن القلوب هو تمسك الجبهة الوطنية الداخلية وهناك إدراك من قبل مختلف القوى السياسية ومختلف قبائل اليمنية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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