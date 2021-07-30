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بمشروع ضخم.. رجل أعمال مصري يدخل سوق الاستثمار السورية

بمشروع ضخم.. رجل أعمال مصري يدخل سوق الاستثمار السورية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف رجل الأعمال المصري “سمير خفاجي”، أن معامل الإسمنت السورية الحكومية “تعاني من نقطة ضعف تتمثل بتكتل الخبرات والكوادر ضمن المستويات العليا من الإدارة”، حسبما رآه خلال عمل شركته السويسرية العربية بمجال الإسمنت ضمن سوريا.

العالم - سوريا

“خفاجي” وعلى هامش “المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت”، الذي انطلق 26 تموز 2021 في دمشق، بمشاركة وفود وخبراء عرب وأجانب قال إنه «يوجد نقص وتسرب للخبرات ضمن المستويات المتوسطة من الإدارة، والتي تعد المحرك الأساسي لآليات العمل»، مضيفاً «أنهم بصدد إنشاء مشروع استثماري لمصنع إسمنت في سوريا»، حسبما نقلته عنه صحيفة “البعث”.

مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان أكد أن حاجة سوريا للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة.

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