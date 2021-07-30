الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا

استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب وطفل واصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الجماعات الارهابية المسلحة احياء درعا البلد جنوبي سورية بالقذائف. 

العالم - سوريا

واستهدفت الجماعات المسلحة الرافضة لاتفاق المصالحة والمتمركزة في أحياء درعا البلد الأحياء الآمنة بمدينة درعا بحوالي عشرة قذائف صاروخية، وطالت القذائف أحياء السحاري والقصور والمحطة وساحة بصرى وقسم الرنين المغناطيسي في مشفى درعا.

وادت الى استشهاد طفل وشاب واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة، بعض الحالات حرجة للغاية. كما ادى القصف الى وقوع أضرار مادية. ورد الجيش السوري على مصادر إطلاق القذائف في درعا البلد وحقق إصابات مباشرة.

ويتحصن في حي درعا البلد مطلوبون وخارجون على القانون وفلول مجموعات إرهابية تعتدي بين حين وآخر بقذائف الهاون والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة على المناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية وقامت على إثر ذلك وحدات من الجيش العربي السوري بالانتشار في عدد من المناطق المجاورة لحي درعا البلد لضبط الأمن وإنهاء معاناة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظة درعا.

روابط ذات صلة

الجيش السوري ينتشر في "درعا البلد" دون معوقات

تنفيذا لاتفاق التسوية...دمشق توافق على إعادة تطبيق الاتفاق السابق في "درعا البلد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا

لبنان : وزيرة الدفاع في زيارة رسمية الى يونان

شاهد.. هزيمة السعودية "تهاني القحطاني" أمام لاعبة الكيان الصهيوني في الجودو

وحدة 888 السرية .. 'اسرائيل' تسقط في المحظور!

سيول وامطار غزيرة تجتاح محافظات باليمن

أذربيجان تنفي إعلان أرمينيا إسقاط طائرات مسيرة