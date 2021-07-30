استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا

العالم - سوريا

واستهدفت الجماعات المسلحة الرافضة لاتفاق المصالحة والمتمركزة في أحياء درعا البلد الأحياء الآمنة بمدينة درعا بحوالي عشرة قذائف صاروخية، وطالت القذائف أحياء السحاري والقصور والمحطة وساحة بصرى وقسم الرنين المغناطيسي في مشفى درعا.

وادت الى استشهاد طفل وشاب واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة، بعض الحالات حرجة للغاية. كما ادى القصف الى وقوع أضرار مادية. ورد الجيش السوري على مصادر إطلاق القذائف في درعا البلد وحقق إصابات مباشرة.

ويتحصن في حي درعا البلد مطلوبون وخارجون على القانون وفلول مجموعات إرهابية تعتدي بين حين وآخر بقذائف الهاون والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة على المناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية وقامت على إثر ذلك وحدات من الجيش العربي السوري بالانتشار في عدد من المناطق المجاورة لحي درعا البلد لضبط الأمن وإنهاء معاناة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظة درعا.