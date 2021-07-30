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شاهد .. احداث تونس في عيون وسائل التواصل الاجتماعي

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

مازالت الازمة التي تعصف بتونس، غير واضحة المعالم رغم مرور عدة ايام على الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمتمثلة بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، فهناك من وصفها بانها "انقلاب" واضح المعالم على الدستور والديمقراطية، فيما وصفها آخرون على انها خطوات ضرورية لاعادة تونس الى السكة الصحيحة، بعد سنة كاملة من المناكفات السياسية العقيمة التي شلت البلاد.

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حساب بوشاشية غرد:"فتح تحقيق يشمل "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" بتهمة "تلقي تمويل خارجي". بدأت المسخرة. فقط من يعارض الانقلاب هو من يُتهم بتلقي الأموال من الخارج، أما عبير موسي ومن على شاكلتها، فكانت تحفر الصخور، أو تصرف من ميراث أبيها".!!

سلوى كتبت في حسابها:"من خصائص الانقلاب السرية التامة و السيطرة على جميع وسائل الاتصال لشل المؤسسات الحيوية داخل الدولة و يعقبه مباشرة إيقافات بالجملة لأتباع النظام. فهل ماحصل مساء 25 جولاي في #تونس كان انقلابا؟".

متعب النشمي غرد قائلاً:"الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالإنتماء والدفء والإحساس بالكرامة .. اللهم أحفظ أوطاننا اللهم احفظ تونس".

ابو الحسن البصري كتب بدوره:"السعوديون يتفاعلون مع احداث تونس … ويتطلعون الى تحرك مماثل يطال ابو منشار".

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