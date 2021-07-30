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طقس العراق.. اجواء متقلبة وامطار في المدن الشمالية

طقس العراق.. اجواء متقلبة وامطار في المدن الشمالية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

تشير التنبؤات الجوية في العراق إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء التي يعيشها العراق هذه الفترة، بسبب منخفض جوي علوي غربي نادر. 

العالم - العراق

وقال الراصد علي الكربلائي في تديونة،” إن “من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من عبور أخدود علوي في غير وقته، بسبب منخفض جوي علوي غربي نادر، مع ظهور واسع للسحب وفرص لزخات مطر”.

وأضاف أن “الحالة تبدأ بعد يوم غد السبت شمال البلاد وتستمر حتى الأسبوع المقبل، كما أن الحالة تمتد لباقي المدن من يوم الثلاثاء وتتوسع نهاية الاسبوع المقبل وخصوصا يومي الخميس والجمعة”.

وأشار إلى “ظهور واسع السحب مع فرص واردة للأمطار في مناطق متفرقة وخصوصاً مدن الشمال”.

فيما قال الراصد الجوي محمد الدوري، إن “إرتفاعا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة في أغلب المناطق في العراق بإستثناء بعض الأرجاء الشمالية”، مبينا أنه “بالرغم الارتفاع الطفيف في مناطق واسعة تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الصيفية الاعتيادية لشهر تموز/يوليو في العراق أجمع”.

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