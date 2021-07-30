الجفاف والفيضانات والصقيع تضرب مزارع البن في البرازيل

العالم - خاص بالعالم

وتسبب الجفاف الذي وصف بالتاريخي والذي تلاه صقيع شديد بتساقط أوراق المحاصيل وحتى قتل النباتات الصغيرة في مزارع رئيسية جنوب شرق البلاد، مع العلم ان هذه المزارع مسؤولة عن سبعين بالمئة من إنتاج البن البرازيلي.



وقال مزارع قهوة ، ألتون غونالفس:"لقد عشت هنا منذ العام الف وتسعمئة وثلاثة وثمانين 1983. وسأبلغ من العمر ستين عاما، ولم أر شيئا كهذا في حياتي. الضرر هنا أكبر بكثير مما يبدو عليه".



وضربت موجتا صقيع قوي وغير معتاد وفي أقل من شهر ما يصل إلى200 الف هكتار من المناطق الزراعية وأضرت درجات الحرارة المتجمدة بشكل خاص بالأشجار الصغيرة التي باتت تحتاج إلى القطع وإعادة الزرع مرة أخرى.

ويقول المزارعون إن هذا الأمر قد يؤثر على الإنتاج لسنوات قادمة ويتسبب في خفض محصول العام المقبل من البن ليصل إلى أقل من سبعة وثمانين الف طن.. فيما كان يقدر الإنتاج السنوي من البن البرازيلي بثلاثة ملايين طن تشكل نحو اربعين بالمئة من انتاج البن في العالم.



وأكد مزارع:"لا توجد شتلات قهوة. لن يتم التعافي في غضون عامين ، يجب أن يكون السوق على دراية بذلك. الوضع أخطر بكثير مما يبدو."



وفي حين يتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتلف المزيد من المحاصيل، ارتفعت أسعار القهوة في البرازيل إلى أكثر من ثلاثين بالمئة 30% خلال أسبوع.

يذكر ان صناعة القهوة شهدت نموا كبيرا وباتت أشجارها تزرع في أكثر من خمسين 50 دولة ويتكسب منها نحو خمس وعشرين مليون شخص . وبلغت قيمة تصدير حبوب القهوة نحو عشرين 20 مليار دولار في عام الفين وأحد عشر 2011 لتكون بذلك ثاني أكثر السلع تصديرا في العالم بعد النفط.

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