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إثيوبيا: سيادة البلاد ومصالحها 'خط أحمر'

إثيوبيا: سيادة البلاد ومصالحها 'خط أحمر'
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديدات، مؤكدا أن سيادة البلاد ومصالحها الوطنية هو "خط أحمر".

العالم ـ أفريقيا

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية، لافتا إلى أن التظاهرات في مختلف أنحاء إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما موقف ثابت حول الحفاظ على سيادة البلاد.

وأعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، في تصريحات سابقة، أن مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية.

وقال السفير : "لقد بدأنا ملء السد بالفعل، مصر والسودان يقومان بتسييس موضوع البناء وإشراك دول أخرى في هذا الأمر من أجل حل قضاياهم الداخلية. السد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان".

ووفقا للسفير، فإن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يلحق أي ضرر بدول المصب، بحيث يكون استخدام الموارد "عادلا ومفيدا للجميع".

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