أولمبياد طوكيو.. اجراء أكثر من 3100 اختبار منشطات

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وأوضحت الوكالة في بيان لها، إن 2240 رياضيا من 150 دولة، أجروا اختبارات الكشف عن المنشطات، حتى الآن.

وأضاف الوكالة أن نصف هذه الاختبارات تمت في إطار المنافسات، فيما جرى النصف الآخر خارج إطار المنافسات.

وذكرت الوكالة الدولية للاختبارات أن رياضات الدراجات ورفع الأثقال والسباحة والتجديف وألعاب القوى، جاءت ضمن الرياضات العشر الأعلى خضوعا للاختبارات خلال الأولمبياد.

وأضافت الوكالة في بيانها، أن الصين والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والدولة المضيفة اليابان، من بين أكثر عشر دول خضع رياضيوها للاختبارات، بجانب روسيا.

وخصصت الوكالة برنامجا مكثفا لاختبارات المنشطات قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، ونفذت ما يقرب من 80 بالمئة من نحو 25 ألف توصية للاتحادات الرياضية ووكالات مكافحة المنشطات.