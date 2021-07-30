المنفي يستعرض نتائج مباحثاته مع تبون

العالم - ليبيا

وكتب المنفي "سعدنا بزيارة الشقيقة الجزائر ولقاء أخي عبد المجيد تبون حيث وجدنا تطابقا كبيرا في وجهات النظر".

وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي وتأمين الحدود، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق على فتح معبري "كيل تنالكم" و"الدبداب"واستئناف الرحلات الجوية، كما أكد الطرفان على أهمية مساهمة الجزائر في قضية المصالحة الوطنية بليبيا.

وكان تبون قد قال للمنفي خلال اجتماعهما إن الجزائر "رهن إشارة ليبيا"، مؤكدا استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال الانتخابات والعملية السياسية، وإيصال صوتها في المحافل الدولية.