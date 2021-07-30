بينيت يبعث رسالة إلى الملك المغربي.. ماذا جاء فيها؟

العالم - المغرب

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة خارجية الإحتلال، أن بينيت أوضح أن "العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بينهما".

وأكد بينيت أن "العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أبرزها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس" بحسب تعبيره.

وكانت المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادتا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.