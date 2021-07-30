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تطبيع التطبيع..

بينيت يبعث رسالة إلى الملك المغربي.. ماذا جاء فيها؟

بينيت يبعث رسالة إلى الملك المغربي.. ماذا جاء فيها؟
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، برسالة تهنئة إلى الملك المغربي محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

العالم - المغرب

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة خارجية الإحتلال، أن بينيت أوضح أن "العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بينهما".

وأكد بينيت أن "العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أبرزها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس" بحسب تعبيره.

وكانت المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادتا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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