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مصادر مطلعة بمحور المقاومة لـ"العالم":الهجوم على الناقلة الاسرائيلية في بحرعمان هو رد على الاعتداء الاخير على مطار ضبعه بمنطقة القصير السورية

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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