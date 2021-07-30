سوريا...خمس وفيات في حريق معمل للدهان في المدينة الصناعية بحلب

العالم-سوريا

وبين العقيد محسن كناني قائد فوج إطفاء حلب في تصريح لمراسل سانا أن الحريق أدى إلى وفاة شخص بعد نقله الى المشفى وأربعة آخرين ما زالوا داخل المعمل ويجري العمل على انتشال جثامينهم من بين مخلفات الحريق وسبع إصابات بحروق تتراوح بين المتوسطة والشديدة لافتاً إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل وتتم حالياً عمليات العزل والتبريد وإزالة الأضرار والمخلفات.

وبين الإطفائي خالد اورش من فوج اطفاء حلب في تصريح مماثل أنه توجه مع عناصر الفوج وسيارات الإطفاء والدفاع المدني وعناصر من مجلس مدينة حلب إلى موقع الحريق فور اندلاعه وتم التعامل معه بحذر لخطورة المواد المشتعلة والكميات الكبيرة المخزنة منها والقابلة للانفجار.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على إخراج أربع ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي قبو المعمل منوهاً بالجهود التي بذلت لمنع امتداد الحريق إلى المعامل المجاورة.

بدوره أوضح الإطفائي ياسر رشيد قائد سرية الإطفاء بالمدينة الصناعية أنه شارك في عمليات اخماد الحريق منذ اندلاعه مبيناً أنه أثناء عمليات الإطفاء كانت تقع انفجارات لبراميل مواد الدهان وتحدث وميضاً حيث أدى أحدها إلى سقوط أحد الإطفائيين وقذفه بعيداً عن موقع الحريق لكنه عاد وتابع عمله حتى إخماد الحريق بشكل كامل.

من جانبه لفت الإطفائي شيروان علي إلى أنه عمل لساعات طويلة مع زملائه في إطفاء الحريق وعزل المكان لمنع انتقال النيران إلى المعامل المجاورة رغم ظروف العمل الصعبة وقوة النيران.

من ناحيته أشار العامل محمد رمضان اسماعيل إلى أنه كان في المعمل وفجأة حصل انفجار وتمكن من مغادرة المكان الذي كان فيه إلى صالة المعمل ومن ثم استطاع الخروج من الممر الخلفي والقفز فوق الجدار إلى خارج المعمل دون أن يصاب بأذى.

واندلع أمس حريق في معمل لصناعة الدهانات والمواد البلاستيكية يحتوي على مواد شديدة الاشتعال في المنطقة الثانية بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار.