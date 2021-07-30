الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. العمليات المشتركة تحسم الجدل حول حظر التجول الشامل

العراق.. العمليات المشتركة تحسم الجدل حول حظر التجول الشامل
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

حسمت قيادة العمليات المشتركة في العراق الجدل الدائر حول فرض حظر التجول الشامل في عموم البلاد.

العالم-العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ12 ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

وأضاف، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص الحظر لغاية اللحظة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ ظهور الفيروس عام 2019.

وذكرت في بيان صحفي أن "مختبراتها سجلت 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "8217 مصابا تماثلوا للشفاء، بينما توفي 66 خلال ذات المدة".

روابط ذات صلة

صحة العراق تحذر: نواجه موجة وبائية اخطر من سابقاتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هي المهارة التي يتمتع بها ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

الآلاف خرجوا في ابين رفضا لتردي الأوضاع المعيشية

التكليف ومساعي تأليف الحكومة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-07-2021

العراق.. العمليات المشتركة تحسم الجدل حول حظر التجول الشامل

اصابة في مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا