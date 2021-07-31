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مقطع فيديو يظهر مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو، المخاطر المترتبة على الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على الطرقات.

العالم- حوادث

وظهر ديريك هولاند في الفيديو وهو يقود مركبته التي اصطدمت بشاحنة، بينما كانت سرعة السيارة في حدود 100 كيلومتر في الساعة.

ووثقت كاميرا في مركبة هولاند، الحادث الناجم عن انشغاله بهاتفه المتحرك أثناء قيادته.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وثق محققون بالاعتماد على كاميرات مراقبة، مخالفات هولاند المتمثلة باستعماله الهاتف بشكل متكرر خلال رحلته التي استمرت 4 ساعات، هذا إلى جانب عدم ارتداء حزام الأمان أحيانا، ورفع يديه عن المقود أثناء القيادة.

وقالت شرطة ساسكس في جنوب شرقي إنجلترا، إن هولاند ارتكب مخالفات خطيرة، أبرزها عدم وضع حزام الأمان، إلا أثناء مشاهدته لسيارات الشرطة، أثناء رحلته عبر جنوب إنجلترا.

ووفق الصحيفة البريطانية فقد نجم عن الحادث الذي تسبب به هولاند، إصابة سائق السيارة التي تم الاصطدام بها وكانت تابعة للشرطة ومخصصة لنقل سجناء، بالإضافة إلى تعرض ضابط وسجين لجروح خطيرة.

ووجهت الشرطة لهولاند تهمة القيادة الخطيرة، وثلاث تهم بالتسبب في إصابة خطيرة من خلال القيادة المتهورة.

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