السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد فاجعة مجلس العزاء

شاهد: وفد أمني عراقي يصل ناحية يثرب في صلاح الدين

شاهد: وفد أمني عراقي يصل ناحية يثرب في صلاح الدين
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصل وفد امني عراقي، اليوم السبت، الى ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين للاطلاع على ملابسات الاعتداء الارهابي من قبل تنظيم "داعش" الارهابي على مجلس عزاء الناحية.

العالم - العراق

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وصل الى ناحية يثرب برفقة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية وكبار الضباط في العمليات المشتركة ووزارة الدفاع للاطلاع على ملابسات الاعتداء الرهابي من قبل داعش على مجلس عزاء الناحية".

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

روابط ذات صلة

11 شهيدا و19مصابا بهجوم ارهابي استهدف مجلس عزاء جنوبي صلاح الدين

الحشد يعلن نتائج اليوم الثاني لعمليات تأمين مناطق شرق صلاح الدين

العراق: حملة أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك

سيف عيسى يحقق ثاني ميدالية لمصر في الأولمبياد ومحمد صلاح أول المهنئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هجوم انتقامي يستهدف سفينةاسرائيليةوتل أبيب تتهم طهران

تحذير من متحور كورونا يقتل ثلث المصابين به

بعد فاجعة مجلس العزاء شاهد: وفد أمني عراقي يصل ناحية يثرب في صلاح الدين

لبنان..ميقاتي يتابع اتصالاته لتشكيل الحكومة رغم ضغط العقوبات

شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة بترت موسكو اليد الاسرائيلية بمهارة الضابط السوريين!

إصدار رخصة أول تاكسي جوي في مطار البرز الدولي