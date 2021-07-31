الأمن القومي العراقي يرد على الاتحاد الاوربي بشأن رحلات بيلاروسيا

العالم - العراق



وذكرت المستشارية في بيان اليوم الجمعة (30 تموز 2021)، أن العراق لا يشجع مواطنية على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة.



وأضاف البيان ان "مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط، حيث أن روسيا البيضاء تسمح شرعياً وقانونياً للسياح العراقيين بدخول اراضيها فلا يمكن الدولة العراقية ان تمنع مواطنيها من السفر الى دولة بشكل شرعي (ولا تستطيع اي دولة في العالم ان تقوم بمنع مواطنيها من السفر بشكل شرعي)".



وأشارت إلى ان "الرحلات المتوجهة الى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين الى روسيا البيضاء ايضا شرعي وقانوني، ووجود فئة قليلة من العراقيين الذين يتم التغرير بهم لا يمكن ان يكون سبباً في منع جميع العراقيين من السفر الى روسيا البيضاء لان هذا سيكون قرار غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الانسان".



وأكد البيان أن "العراق مستعد للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية والقاء القبض على اي مشتبه بارتكابه لهذه الجريمة ومحاكمته، ولكنه في نفس الوقت يرفض بشكل مطلق الاستفسار الموجه بهذه الطريقة من قبل المفوض الأوروبي لان اساسه غير شرعي فلا يمكن للعراق ان يقبل ان تتهم مطاراته الدولية باجراء رحلات جوية غير شرعية، فهذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلاً".



وتابع بيان مستشارية الأمن القومي العراقي أنه "كان على المفوض الاوروبي الاستعانة ببعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ليحصل من خلالها على اية ايضاحات مطلوبة من الحكومة العراقية على ان لا تشكل اتهاماً مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في اية اعمال غير قانونية".