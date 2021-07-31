تحذيرات من ظهور متحورات أشد خطورة من فيروس كورونا

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اللجنة حذرت في بيان من أن الوباء لم ينته بعد، وأن هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة أو أكثر صعوبة في احتوائها من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية.

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك راين:"المتحورة دلتا هي بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنها أيضاً بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا" والمتحورة "دلتا" التي رصدت أول مرة في الهند، تنتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم ما يتسبب بعودة ظهور الوباء بقوة.

وهذه المتحورة أشد عدوى بكثير من غيرها، فهي أكثر مقاومة للقاحات، التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد تسعةعشر ومن خطر الوفاة.

هذا وقال علماء لمجموعة تقدم المشورة للحكومة البريطانية إن الحماية التي تقدمها لقاحات الوقاية من كوفيد تسعةعشر وتطوره لأعراض خطرة من المرجح للغاية أنها ستتراجع بمرور الوقت ولذلك ستستمر حملات التطعيم لسنوات مقبلة.

لكن التفشّي المتسارع لمتحوّرة دلتا يرغم الدول على إعادة تشديد القيود الصحية، حيث فرضت الصين تدابير إغلاق محلية، تزامنت مع تعبئة للجيش في أستراليا وتمديد حال الطوارئ في اليابان.

وفي أخطر تفشّ للفيروس يشهده منذ أشهر العملاق الآسيوي أعلنت السلطات الصينية السبت أنّها رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضمّ مدينة يبلغ عدد سكّانها واحدا وثلاثين مليون نسمة، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّرة دلتا.

وفي الولايات المتحدة بات وضع الكمامات الزامياً مجدداً في المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس، حيث يحاول الرئيس جو بايدن تكثيف حملة التلقيح البطيئة، إذ رجّح بايدن أن تصدر قريباً في الولايات المتّحدة توصيات أو تفرض قيوداً صحيّة جديدة لمواجهة كوفيد تسعةعشر.