سوريا..تطبيق الآلية الجديدة لبيع الخبز في عدة محافظات

العالم-سوريا

وأكدت الوزارة في بيان أن الآلية الجديدة أخذت بعين الاعتبار احتياجات الأسر بحسب عدد أفرادها إضافة إلى الهواجس والآراء التي طرحت خلال ورشات العمل التي عقدت حول هذا الموضوع وتمت إضافة شرائح جديدة تستطيع الحصول على خمس أو ست ربطات خبز يومياً.

وبينت أنه وفقاً للآلية الجديدة تصبح حصص الأسر والأفراد وفق الشرائح التالية:

– الأسرة المؤلفة من أكثر من 14 فرداً تحصل على 156 ربطة شهرياً وبسقف 6 ربطات يومياً.

– الأسرة المؤلفة من12- 13 فرداً تحصل على 130 ربطة شهرياً وبسقف 5 ربطات يومياً.

– الأسرة المؤلفة من 9-10-11 فرداً تحصل على 104 ربطات شهرياً وبسقف 4 ربطات يومياً.

– الأسرة المؤلفة من 7-8 أفراد تحصل على 78 ربطة شهرياً وبسقف 3 ربطات يومياً.

– الأسرة المؤلفة من 6 أفراد تحصل على 61 ربطة شهرياً بسقف 3 ربطات يومياً.

– الأسرة المؤلفة من 5 أفراد تحصل على 52 ربطة شهرياً وبسقف 2 ربطة يومياً.

– الأسرة المؤلفة من 4 أفراد تحصل على 43 ربطة شهرياً وبسقف 2 ربطة يومياً .

– الأسرة المؤلفة من 3 أفراد تحصل على 30 ربطة شهرياً وبسقف 2 ربطة يومياً .

– الأسرة المؤلفة من 2 فرد تحصل على 22 ربطة شهرياً وبسقف ربطة واحدة يومياً.

– الأسرة المؤلفة من شخص واحد تحصل على ربطة واحدة كل يومين.

وأضافت الوزارة أنه تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم تؤكد على المخابز توفير مادة الخبز وفق أفضل المواصفات وبنوعية جيدة وعدم التلاعب بإنتاج الرغيف موضحة أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يخل أو يتلاعب بجودة الرغيف أو يقوم بالاتجار بمادة الطحين أو بيع الخبز كخبز علفي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة في محافظتي دمشق وريف دمشق والمحافظات الأخرى فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة.