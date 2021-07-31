وفاة ألمع نجمات الكوميديا الكويتية عن عمر يناهز 59 عاما

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وفور الإعلان عن وفاة انتصار الشراح، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا نعتها فيه، والذي أكدت فيه أنها كانت تتمتع بأخلاق طيبة وسمعة طيبة طوال مسيرتها الفنية، مما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كما لفتت أنوار مراد، المتحدثة باسم الوزارة، إلى أن "أم سالم"، شكلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض مواسم شهر رمضان.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أن "الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا راقيا لمجتمعها".

كما حرص العديد من الفنانين الكويتيين والعرب على نعي الراحلة انتصار الشراح عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل شجون الهاجري، التي نشرت صورة لها عبر "إنستغرام"، وكتبت معها: " اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".