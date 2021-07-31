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شاهد.. هكذا يحارب النظام السعودي الدين خلال موسم الحج!

السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تناول هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع محاربة النظام السعودي للشعائر الإسلامية خلال موسم الحج بحجة تفشي فيروس كورونا بينما يروج للحفلات الغنائية بدون اي اجراءات صحية.

العالم - المحميات

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شاهد.. هكذا يحارب النظام السعودي الدين خلال موسم الحج!

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