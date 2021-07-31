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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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متحدث القوات المسلحة اليمنية: القوات المسلحة باشرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية إعادة تطبيع الحياة في كافة المناطق المحررة
متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجهات المختصة تولت توثيق جرائم العصابات التكفيرية التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم
متحدث القوات المسلحة اليمنية: تحالف العدوان زود عناصر القاعدة وداعش بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر
متحدث القوات المسلحة اليمنية: تحالف العدوان شن أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية 67 غارة جوية وقدم مزيدا من الأسلحة للعناصر التكفيرية
متحدث القوات المسلحة اليمنية: نضع كل ما بحوزتنا من أدلة موثقة للتأكيد على العلاقة بين تحالف العدوان والعصابات التكفيرية التي يدعي محاربتها
متحدث القوات المسلحة اليمنية: شعبنا يدرك حقيقة المخططات الأمريكية التي ينفذها تحالف العدوان وأذنابه وما حدث في محافظة البيضاء جزء من ذلك
متحدث القوات المسلحة اليمنية: العمليات الأخيرة للقوات المسلحة أثبتت مستوى كفاءة وخبرة منتسبي هذه المؤسسة الوطنية
متحدث القوات المسلحة: عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي اليمن وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال
متحدث القوات المسلحة: الغنائم التي تم الاستيلاء عليها تظهر مدى الدعم السعودي والاميركي لتنظيم داعش الارهابي
متحدث القوات المسلحة: تم نقل الاسرى الى مكان آخر قبل استهدافهم من قبل طيران العدوان
شاهد.. هكذا يحارب النظام السعودي الدين خلال موسم الحج!
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السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش
تناول هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع محاربة النظام السعودي للشعائر الإسلامية خلال موسم الحج بحجة تفشي فيروس كورونا بينما يروج للحفلات الغنائية بدون اي اجراءات صحية.
العالم - المحميات
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
السعودية
فيديو
كلمات دليلية :
النظام السعودي
موسم الحج
حفلات الغناء في السعودية
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