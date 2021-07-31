السفارة الإيرانية ترد على تصريحات الرياضي الكوري الجنوبي بشأن البطل جواد فروغي

العالم - ايران

واعتبرت السفارة الإيرانية بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي من ضحايا الإرهاب وذكرت أن أهم دليل على ذلك هو اغتيال الفريق قاسم سليماني بصفته رائد محاربة القاعدة و"داعش" بامر مباشر من الرئيس الاميركي السابق الراعية الاكبر للجماعات الارهابية في المنطقة والعالم .

كما أكد بيان سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في سيول أن جهاز الحرس الثوري الإسلامي ، باعتباره أحد الأعمدة العسكرية والرسمية والمهمة والقوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كان ومازال يلعب دورًا مهمًا للغاية في الدفاع عن البلاد والشعب الإيراني وارساء دعائم السلام والاستقرار والامن في الشرق الأوسط وقد قدم الآلاف الشهداء على هذا الطريق ، كما انه لولا أبطال الحرس الثوري الإيراني ، لكانت الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك القاعدة وداعش ، قد زعزعت استقرار الشرق الأوسط بأكمله وأوروبا وربما شرق آسيا.