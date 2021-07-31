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تركيا..حرائق الغابات تلتهم قرية بأكملها

تركيا..حرائق الغابات تلتهم قرية بأكملها
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير بأن فرق الإطفاء تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الحريق في قرية سيفينش التركية، حيث تنتشر بسرعة تحت تأثير الرياح القوية.

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وتحدث مدير المنطقة في القرية التركية المحترقة عن الحادث، قائلا:

"بدأ الحريق من الجبال المقابلة وجاء إلى هنا".

وأضاف: "لم تستطع فرق الإطفاء توفير مكافحة مناسبة للنار، ولم تتمكن الطائرات حتى من المساعدة. فقد حلقت المروحيات عدة مرات، لكن هذا لم يكن كافيًا".

​وتابع: "لا يمكن إطفاءها. كل شيء احترق وتحول إلى رماد. لم يبق لدينا شيء، فقط قمصاننا (يشير إلى نفسه)".

​وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير بأن حرائق الغابات تقترب من المباني السكنية في منطقة هيسارونو وأسباران.

وتشارك فرق الإطفاء المحلية في عمليات الإطفاء وكذلك رجال إطفاء من بلدية اسطنبول. وتم إخماد الحريق من الجو وعلى الأرض، وتم إغلاق عدد من الطرق وتمنع الشرطة أي أحد من الاقتراب من مركز الحريق لدواعي أمنية.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي باكير باكديميرلي يوم السبت إنه تمت السيطرة على 88 حريقًا في 30 مقاطعة تركية خلال الأيام الأربعة الماضية. ويستمر إطفاء 10 حرائق في مقاطعات أضنة (منطقة بوس) ، أنطاليا (مانافجات ، أكسيكي، غازي باشا)، موغلا (مرماريس ، كويسيجيز)، مرسين (أيدينجيك ، سيليفكي)، عثمانية (كادرلي). تم الإبلاغ عن ستة ضحايا لحرائق الغابات و 185 إصابة.

وطالت الحرائق المنتجعات التركية الشعبية في بودروم ومارماريس ، حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة. وقال رئيس بلدية بودروم أحمد أراس لوكالة ريا نوفوستي إن حريق الغابات في المنطقة المجاورة قد تم إخماده ، وعاد جميع السائحين الذين تم إجلاؤهم إلى فنادقهم ، ولم تقع إصابات.

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