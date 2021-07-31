وزير الصحة الایراني: الحكومة قدمت خدمات قيمة في القطاع الصحي

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وقال نمكي في تصريحه اليوم السبت خلال مراسم تدشين عدد من مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتي جرت عبر الفيديو كونفرانس برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني: لقد تم في ظل هذه الحكومة وبدعم خاص من رئيس الجمهورية تقديم خدمات قيمة مثل تحول نظام الصحة وتنمية التعليم الطبي وتطوير الخدمات الصحية في المناطق الاقل نموا.

واضاف: انه تم في اطار تحول النظام الصحي تحسين نصف اسرة المستشفيات البالغ عددها 110 الاف سرير في البلاد وتمت خلال العام الجاري مضاعفة عدد اسرة "آي سي يو" وزودنا المستشفيات بـ 500 جهاز لتوليد الاوكسجين من اجل ان لا يواجه مرضى الامراض التنفسية مشكلة ما.

وتابع وزير الصحة: ان عدد اسرة المستشفيات الجديدة التي تم تدشينها خلال العام الاخير من مهام الحكومة سيصل الى 14 الف سرير.

واشار الى ان عدد الاطباء الاخصائيين تضاعف خلال فترة الحكومة الحالية وقال: رغم تفشي فيروس كورونا وكنا نعاني من مشكلة الاسرة في المستشفيات الا ان اي مريض لم يبق خلاف ابواب المستشفيات ونامل بان نتمكن من السيطرة على الموجة الخامسة لفيروس كورونا.