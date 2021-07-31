السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة الایراني: الحكومة قدمت خدمات قيمة في القطاع الصحي

وزير الصحة الایراني: الحكومة قدمت خدمات قيمة في القطاع الصحي
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان الحكومة الثانية عشرة التي ستنتهي مهامها بعد ايام قدمت خدمات قيمة في القطاع الصحي بالبلاد.

العالم - ايران

وقال نمكي في تصريحه اليوم السبت خلال مراسم تدشين عدد من مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتي جرت عبر الفيديو كونفرانس برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني: لقد تم في ظل هذه الحكومة وبدعم خاص من رئيس الجمهورية تقديم خدمات قيمة مثل تحول نظام الصحة وتنمية التعليم الطبي وتطوير الخدمات الصحية في المناطق الاقل نموا.

واضاف: انه تم في اطار تحول النظام الصحي تحسين نصف اسرة المستشفيات البالغ عددها 110 الاف سرير في البلاد وتمت خلال العام الجاري مضاعفة عدد اسرة "آي سي يو" وزودنا المستشفيات بـ 500 جهاز لتوليد الاوكسجين من اجل ان لا يواجه مرضى الامراض التنفسية مشكلة ما.

وتابع وزير الصحة: ان عدد اسرة المستشفيات الجديدة التي تم تدشينها خلال العام الاخير من مهام الحكومة سيصل الى 14 الف سرير.

واشار الى ان عدد الاطباء الاخصائيين تضاعف خلال فترة الحكومة الحالية وقال: رغم تفشي فيروس كورونا وكنا نعاني من مشكلة الاسرة في المستشفيات الا ان اي مريض لم يبق خلاف ابواب المستشفيات ونامل بان نتمكن من السيطرة على الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

روابط ذات صلة

قائد الحرس الثوري: نوظّف جميع طاقاتنا لغاية القضاء الكامل على وباء كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رجل اعمال مصري يدخل سوق الاستثمار بسوريا بمشروع ضخم

لجنة الحريات تعبر عن قلقها من وضع شيخ الأقصى 

قوات الاحتلال تعتدي على وقفة رافضة لتهجير أهالي الشيخ جراح

الرئيس السوري يصدر مرسوما هاما لدعم صناعة الأدوية المحلية

السعودية.. الحاضر الغائب في الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين

شاهد.. لماذا تلجأ بعض الحكومات العربية لبرنامج "بيغاسوس"؟