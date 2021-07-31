الرئيس السوري يصدر مرسوما هاما لدعم صناعة الأدوية المحلية

العالم-سوريا

بهدف استمرار الإجراءات الدّاعمة لقطاع صناعة الأدوية المحلية ومستلزماته في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها هذا القطاع بسبب العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية، وارتفاع تكاليف شحن المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية نتيجة مستجدات وباء كوفيد- 19..أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً يُمدّد بموجبه العمل بأحكام المرسوم رقم 14 للعام 2020، والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.. وذلك لغاية 31تموز 2022.