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رجل اعمال مصري يدخل سوق الاستثمار بسوريا بمشروع ضخم

رجل اعمال مصري يدخل سوق الاستثمار بسوريا بمشروع ضخم
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف رجل الأعمال المصري "سمير خفاجي"، أن معامل الإسمنت السورية "تعاني من نقطة ضعف تتمثل بتكتل الخبرات والكوادر ضمن المستويات العليا من الإدارة"، حسبما رآه خلال عمل شركته السويسرية العربية بمجال الإسمنت ضمن سوريا.

العالم-سوريا

وقال"خفاجي" وعلى هامش "المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت"، الذي انطلق 26 تموز 2021 في دمشق، بمشاركة وفود وخبراء عرب وأجانب، إنه "يوجد نقص وتسرب للخبرات ضمن المستويات المتوسطة من الإدارة، والتي تعد المحرك الأساسي لآليات العمل"، مضيفاً "أنهم بصدد إنشاء مشروع استثماري لمصنع إسمنت في سوريا"، حسبما نقلته عنه صحيفة "البعث".

و أكد مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان أن حاجة سوريا للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة.

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رجل اعمال مصري يدخل سوق الاستثمار بسوريا بمشروع ضخم

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